Denuncien una nova agressió d'un pres de Ponent a quatre treballadors

La UGT had'un pres dela treballadors del centre. Segons el sindicat, els fets van tenir lloc diumenge quan l'intern es va negar a sortir de la cel·la, desobeint les ordres, posanti finalment hauriaamb cops de puny, puntades de peu i mossegant a les mans a alguns d'ells per evitar ser reduït. A més, durant la reducció, uni es va donar un fort cop al cap. Des de la UGT Presons consideren que a Ponent es viu una situació "" quan un intern amb patologia psiquiàtrica agredeix "brutalment" i amb molta violència als funcionaris. A més asseguren que les agressions van en augment.Un altre dels funcionaris, el cap de serveis, va rebre undonada la forta resistència que manifestava l'intern. La UGT assegura que tots els treballadors van haver de ser finalment atesos.Des del sindicat apunten que la direcció del centre sabia perfectament els, que tindria una llarga trajectòria toxicològica, ideacions paranoides, al·lucinacions visuals i ingrés hospitalari per sobredosis. No obstant, lamenten que no s'hagi aplicat cap mesura al respecte per evitar que tinguin lloc aquestes agressions.Per aquest motiu, des de la UGT Presons alerten que a Ponent, per raons estructurals, els interns amb perfil psiquiàtric no hi tenen cabuda. Remarquen que no es poden convertir els mòduls o el Departament Especial de Règim Tancat, en departaments de salut mental.Arran d'aquesta agressió, des del sindicat exigeixen de nou a la direcció del centre que vetlli per la seguretat dels funcionaris i que no torni a posar en risc; que reparteixi la medicació dissolta, requisit indispensable per garantir que els interns fan el seu seguiment adequat de les pautes; que esa les unitats corresponents de Brians 1, Brians 2 i Pavelló de Terrassa; i que es facin les denuncies d'ofici i que es prenguin les mesures de seguretat necessàries perquè fets així no tornin a passar i no quedin impunes.