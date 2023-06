L'acollida a temporers començarà el proper dilluns amb 122 places d'allotjament

Cessió d'habitatges per part de l'EMAU

Treball de carrer i comunitari

El dispositiu d'de l'es posarà en marxa el dilluns,, al pavelló 3 de Fira de Lleida. L'equip tècnic ja està treballant alper condicionar l'espai a les necessitats que requereix la campanya agrària a Lleida, un cop ha finalitzat l'Aplec del Caragol.La instal·lació, i també oferirà els serveis de. L'horari d'obertura del pavelló serà de 18 a 08 h. Com en anteriors edicions, el dispositiu es complementa amb habitatges cedits per l'EMAU, amb capacitat per a 99 places i un cost de 5 euros la nit. Un dels habitatges es reservarà per treballadores.L'està operativa des de l'1 de maig ali a partir del 12 de juny es traslladarà al pavelló 3. Les funcions bàsiques de l'oficina són donar informació dels serveis que ofereix el projecte d'atenció social i l'acreditació necessària per al seu ús. A més, el servei ofereix també, en col·laboració amb altres professionals i amb els sindicats CCOO, CGT i UGT.El dispositiu d'atenció social que coordina la Paeria de té com a objectiu cobrir les necessitats bàsiques de les persones que venen en recerca de feina durant al campanya de la fruita. L’objectiu principal és donar suport a aquestes persones, sobretot quan no troben feina i en els casos en què arriben en situació administrativa irregular i, per tant, no poden ser contractats.El servei s'ubica de nou ali ofereix acollida nocturna, acompanyament i vigilància de la salut. Hi ha 122 places disponibles i, com a criteri general, una persona pot passar-hi fins a 7 nits, amb possibilitat de pròrroga de 3 dies. Així mateix, la Paeria deriva els possibles casos de vulnerabilitat a l'L'espai disposa de dutxes individuals en mòduls, en horari de 18 a 21.45 h, per a les persones que ho necessitin, tant si pernocten al pavelló com si no. L'esmorzar i el sopar se serviran de 6.30 a 8 h i de 19 a 22 h, respectivament. A més, hi ha els serveis de consigna i d'autoservei de bugaderia, amb cinc rentadores i cinc assecadores.A banda de l'espai al pavelló, l'Empresa Muncipal d'Agenda Urbana de Lleida ha cedit 99 places en habitatges moblats. Aquestes places ja estan disponibles i les persones beneficiàries seran treballadores del camp en situació de precarietat econòmica, però amb contracte laboral vigent o de formalització imminent. El cost d’aquest allotjament social és de cinc euros per nit a pagar setmanalment, amb una fiança prèvia retornable de 100 euros.Les persones que demanin aquest servei signaran un contracte temporal de cessió d’habitació, que serà d'ús individual o per a dues persones, segons les dimensions de l'habitatge. Un dels habitatges es reserva per a dones treballadores.En aquest període de campanya agrària, un equip d'educadors d'entorn fa sortides nocturnes per detectar situacions de risc de persones pernoctant al carrer i possibles assentaments, així com per a oferir mediació comunitària. Un equip de mediació es dedica a promoure la convivència del col·lectiu temporer amb el veïnat, facilitar la resolució de conflictes, registrar possibles incidències i oferir assessorament i la derivació als recursos establerts. Incorpora servei de traducció en les seves interaccions i presta servei al Pavelló 3, als pisos de l'EMAU i en altres llocs de la ciutat on pugui haver més concentració de persones temporeres.