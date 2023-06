ERC acosta posicions amb Junts per convertir Ramon Augé en alcalde de Cervera

vol unamb Junts i Solucions i Futur () a la Paeria de Cervera per tal quesigui el futur alcalde. Així ho ha explicat a l'ACN el paer en cap en funcions i candidat dels republicans,, després de les reunions que en els darrers dies han mantingut amb les diferents formacions polítiques de la ciutat.Santacana també ha explicat que el PSC, guanyador de les eleccions a Cervera amb 5 regidors, els ha ofert unamb Junts però que el rebutgen perquè l'objectiu és que tant a la capital de la comarca com al consell hi hagi un. Així, ERC també vol pactar amb Junts al Consell de la Segarra i que la presidència sigui per als juntaires, que van quedar primers.El govern que proposen els republicans a Cervera sumaria els 3 regidors de Junts, els 3 de SiF i els 2 que van aconseguir ells. De moment, segons Santacana, aquestaperò falta saber quina és la opinió dels SiF. Per contra, el PSC ambde cap de llista, també vol aconseguir l'alcaldia i ha ofert un pacte a Junts i ERC. Un acord que els republicans rebutgen perquè seguint les directrius del partit en l'àmbit nacional, es vol apostar per formar governs independentistes després del 28-M.Santacana ha remarcat que l'objectiu és, i que la ciutat estigui governada per una formació independentista. En qualsevol cas, ERC decidiria més endavant si entraria o no a formar part del govern municipal. En aquest sentit, es vol facilitar també que Junts tingui la presidència del Consell Comarcal de la Segarra, ja que és la formació que va obtenir més representació en aquesta institució amb 8 conseller comarcals, seguida d'ERC amb 7, el PSC amb 3 i SiF amb un 1.