El PSC tanca el parèntesi republicà i reprèn la seva nissaga de poder a Lleida

Expectació en la investidura de Fèlix Larrosa Foto: Àlvar Llobet

encetava fa quatre anys el seu periple com alcalde de Lleida verbalitzant una intenció que recollia els anhels històrics de desenes de catalanistes i republicans: “El nostre govern no vol ser una anècdota. No vol ser un parèntesi en la història d’aquesta ciutat”. Després de gairebé quaranta anys d’executius socialistes, l’independentisme havia aconseguit el poder de la capital del Segrià i pregonava la pretensió de fermar-lo per canviar dinàmiques de governs i el model de ciutat.La història que volien escriure els sobiranistes ha estat més curta del que volien i pensaven, i aquest dissabte 17 de juny el socialistan’ha posat l’epíleg. Necessari per alguns. Injust i cruel per a altres. El nou batlle ha tancat el parèntesi que no volia Pueyo, el ja expaer en cap que retornarà ara a la docència universitària abans de jubilar-se i que aquest dissabte s’ha absentat de l’acte d’investidura. Tampoc, l’exlíder de Junts, ha assistit al ple.Larrosa ha encetat el seu capítol com alcalde arrencant-se les dues etiquetes que ha dut penjades durant aquests darrers quatre anys: ja no serà un alcalde breu i tampoc passarà a la història com un líder socialista que havia arribat al despatx d’alcaldia sense el suport dels votants. Ara el té, i amb una folgança que li permetrà. El flamant alcalde compta ambque li encatifaran una gestió mínimament tranquil·la que haurà de completar amb acords puntuals amb la resta de grups municipals. El seu projecte per Lleida l’ha esbossat en el seu primer discurs després de rebre la vara d’alcalde en un saló de plens curull de polítics i de periodistes.També hi han fet acte de presència els exalcaldes socialistes, testimonis que recorden el profund arrelament del partit a la ciutat; el PSC va guanyar les eleccions l’any 2015 quan començava a créixer l’onada sobiranista a Catalunya i es va quedar a 81 vots de tornar-ho a fer fa quatre anys, quan l’independentisme va ocupar gairebé totes les millors places de la política catalana.Larrosa s’ha volgut allunyar sempre dels tarannàs dels seus antecessors, però el pes de les sigles del partit el posen dins d’aquesta nissaga de poder socialista que recupera la tercera dinastia, iniciada el 2018. El nou paer en cap ha parlat dels projectes de ciutat que s’hauran d’abordar en els propers anys i de laque han de tenir els ciutadans, un dels leit motiv que més ha fet anar durant la campanya electoral. El nou batlle, que assegura que serà ara millor alcalde després de passar quatre anys a l’oposició, ha fet un discurs de mà estesa en favor de la ciutat, conscient que serà complicat fermar grans pactes durant els propers quatre anys. “Us apel·lo a construir plegats la Lleida que volem. Cadascú és una peça essencial pel disseny de la ciutat. El nostre objectiu és millorar la vostra qualitat de vida perquè entre totes i tots puguem ser més feliços”, ha dit l’alcalde.La nova Paeria canvia la fesomia: l’independentisme ha perdut pistonada i es queda amb deu regidors (cinc d’ERC i cinc de Junts) mentre que les dretes augmenten els seus representants (cinc del PP) i irromp la ultradreta de Vox amb dos edils. La transfiguració del plenari es dona també en les veus femenines: quatre regidores seran les líders dels grups municipals, un fet que no havia passat mai fins ara.del Comú,de Vox,de Junts id’ERC. El cap de l’oposició serà, però, un home: el popular, el polític que, juntament amb Larrosa, s’ha mostrat més exultant en aquesta matinal política a Lleida on els bons desitjos s’han succeït amb l’esperança que el nou mandat sigui més tranquil que el que es deixa enrere.