Les pèrdues al cereal de secà per la sequera arriben als 3.600 quilos per hectàrea

Lesde secà per culpa de la sequera acumulada al conjunt de país són molt importants tal com estan comprovant elssobre el terreny.Si elsen un any amb lanormal se situen sobre els, enguany tot just s'arriba als 400. De les 110.000 hectàrees reclamades a Catalunya ja n'hi ha unes 30.000 per on han passat els pèrits. El director general d'Agroseguro a Catalunya,, ha confirmat les pitjors previsions de la companyia estatal i s'ha mostrat convençut que hauran de pagar entre 40 i 43 milions en indemnitzacions, dels quals un 25 a Lleida. Es tracta del sinistre en cereal més important que han registrat mai.El subdelegat del govern espanyol a Lleida,, ha visitat aquest dimarts el peritatge d'una finca de cereal de secà a. En aquest sentit, ha recordat que Agroseguro ja va dir que hi havia un sinistre generalitzat a tot Catalunya per culpa de la falta de precipitacions durant la primavera i l'hivern. En total, s'ha fet reclamació per 110.000 hectàrees a tot el país i les que consten com a assegurades són 130.000.Crespín ha afegit que des del 15 de maig hi haque estan passant per les finques per determinar l'afectació de la sequera en els cereals de secà. Els tècnics constaten que els "rendiments" són molt baixos i surten uns 400 quilos per hectàrea quan en un any normal haurien de ser 4.000.El subdelegat ha recordat que l'any passat ja va ser intens per Agroseguro i es van pagar de l'ordre de 114 milions enper una afectació de 105.000 hectàrees. Aquí hi havia 94 milions que van correspondre a la fruita i 11,5 milions a cereals. En conjunt, va suposar un creixement en indemnitzacions del 144% respecte a anys anteriors. Van ser 3.200 sinistres que van afectar a 64.000 hectàrees de la demarcació de Lleida.El director general d'Agroseguro a Catalunya,, ha explicat que els peritatges van començar de sud cap a nord i d'oest cap a l'est al conjunt de Catalunya. Cada setmana s'amplia l'equip de pèrits i això permet anar "per davant" de les collites de cereal, degut a la gran quantitat d'hectàrees que s'han de comprovar. La previsió és acabar a finals de juny o principis de juliol, però en qualsevol cas, amb la "mostra" de 30.000 hectàrees visitades ja preveuen confirmar que s'hauran de pagar entre 40 i 43 milions a tot Catalunya. A l'Estat, són un total d'1.600.000 hectàrees les afectades i es preveu indemnitzacions per valor de 340 milions.