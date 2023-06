Larrosa explora suports al seu govern en minoria

El candidat del PSC-Units a l'alcaldia de Lleida,, ha començat aquest dilluns la roda de contactes amb diferents partits polítics que han obtingut representació a la Paeria, amb la finalitat d'avançar en la configuració del nou govern municipal i de l'organització de l'Ajuntament de Lleida.Per ordre de resultats obtinguts, Larrosa s'ha reunit amb el, a qui ha exposat el full de ruta traçat pels socialistes, marcat per l'Agenda 2030. Larrosa es reunirà en els propers dies d'aquesta setmana amb la resta de partits amb representació a la Paeria amb l'Fèlix Larrosa ha destacat, en l'inici de la ronda de contactes, que l'objectiu del PSC és avançar en un "acord" amb els diferents grups polítics per tal d'arrencar de "forma immediata" el nou mandat. Segons Larrosa, la ciutat "no es pot permetre estar en una situació d'interinatge".Larrosa va ser el guanyador de lesi va aconseguir 9 regidors, insuficients per governar amb majoria absoluta. Això no obstant, tot apunta que governarà la ciutat durant els propers quatre anys amb un govern en minoria ja que el candidat del PP ha sol·licitat ser el cap de l'oposició.