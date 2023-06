Detenen un home per agredir la seva parella en una penya de l'Aplec del Caragol

Lava detenir diumenge a dos quarts de cinc de la matinada un home de 36 anys que suposadament hauria agredit a la seva parella en una de les penyes de l'Segons la policia, una patrulla que estava de servei a la concorreguda festa gastronòmica va rebre una alerta que en una de les penyes un home havia agredit una dona.Els agents hi van arribar i van parlar amb la dona que els va explicar que la seva parella li havia donat uni que no era la primera vegada que l'agredia. Els agents van detenir l'home, de 36 anys, com a suposat autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar.