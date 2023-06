Cinc mossos ferits en intentar aturar els participants d'una rave a Ivars de Noguera

van resultardissabte a la matinada quan intentaven aturar diverses persones que volien accedir a unaque té lloc a l'entorn de l', al terme d'(Noguera). La policia va aconseguir detenir els ocupants d'un camió que anava cap a la festa i que va envestir un cotxe policial, però després altres participants a la festa van encarar-se als agents i un dels dos detinguts es va poder escapolir. Dels cinc agents ferits, quatre han causat baixa i ara els mossos munten unper impedir que hi entri més gent i que els que encara hi són, un centenar, en marxin en males condicions.Segons els Mossos, divendres al voltant de les vuit del vespre van localitzar alun important grup de vehicles conformat majoritàriament per furgonetes i camions amb matrícules italianes i franceses. La policia va descobrir que tenien intenció de muntar una festa rave al Pla de les Bruixes i quan van intentar impedir-ho, els vehicles van marxar en grups. Dissabte a la nit van localitzar la festa al voltant de l'embassament de Santa Anna.Pels volts de la una de la matinada, una patrulla que intentava impedir l'accés de persones a la festa va seri van provocar danys a un vehicle policial. El camió va continuar i una altra patrulla el va aconseguir aturar i detenir-ne el conductor i l'acompanyant.i els seus ocupants es van encarar als mossos i van aconseguir que un dels dos detinguts es pogués escapolir. En l'enfrontament, cinc mossos van resultar ferits i d'aquests, quatre han causat baixa. El detingut és un jove italià de 29 anys.La policia manté unai ja té identificats uns quants dels participants a la festa. Igualment, es treballa per aconseguir identificar els organitzadors de la festa. Per tot plegat hi ha controls a la zona per evitar que hi accedeixi més gent o en surtin els que hi ha en males condicions.