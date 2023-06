VÍDEO Es compleixen 30 anys de l'històric ascens del Lleida a Primera

El 5 de juny de 1993, la Unió Esportiva Lleida va fer història. L'equip entrenat per José Manuel Esnal "Mané", va derrotar el Badajoz en el darrer partit de Lliga per 3 a 0 i va segellar el seu ascens a Primera Divisió, una fita històrica que el club no va repetir més. L'equip va acabar la temporada amb 57 punts (les victòries en valien dos) i a cinc del segon classificat, el Valladolid.Després del matx, la ciutat va sortir al carrer per celebrar el triomf amb els jugadors, que van anar a la Paeria per agrair el suport i deixar alguna proclama per a la història. "L'any que ve, guanyarem al Barça i al Madrid", va dir el capità Miguel Rubio, unes paraules premonitòries que es van fer realitat l'any següent.L'afició, enfervorida, responia amb un divertit "Ni PSOE ni PP, vota Mané". L'equip es va mantenir només un any a Primera i va tornar a baixar a Segona A.