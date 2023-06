Sis escoles lleidatanes, finalistes del premi de geolocalització del Mobile

Un total de sis escoles lleidatanes han quedat finalistes del. El certamen escolar l'impulsa elen col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA, amb l’objectiu d’ajudar a alumnes i docents a, el qual permet obrir noves vies d’ensenyament i aprenentatge que milloren el rendiment i l’ocupabilitat.Els centres concursants han hagut de presentar projectes de geolocalització i han estat seleccionats entre totes les escoles participants. L'ha estat seleccionada pel projecte de localització virtual d'una desena de, que en té 21. El centre escolar participa en la categoria de Primària i ha posat en valor històries d'aquestes viles a través de textos, vídeos i un joc de pistes.En aquesta mateixa categoria han estat triats també els projectes de dues escoles de Mollerussa: elpresenta la localització d', amb la intenció de conèixer l'evolució de cadascuna d'elles en els seus projectes personals i analitzar les dificultats amb què s'han trobat. Per la seva banda, l'aspira al primer guardó amb el programa de localització de l'. La idea dels estudiants del centre ha estat dibuixar un recorregut transdisciplinar que planteja l'art urbà com a eix d'articulació i desenvolupament de diferents sabers i coneixements.En la categoria de Secundària, l'ha treballat en un projecte d'informació dels carrers de la ciutat amb nom d', feministes i activistes polítiques i culturals. En una línia similar els estudiants de l', que han plantejat el projecte de deque estan anomenats amb noms de dones que van inspirar en la seva època.Finalment, en categoria ampliada, elha creat la idea d'una localització deper a fer salut i descobrir el paisatge de la vall.Tots els centres finalistes hauran de defensar el seu projecte aquest dissabte en el marc de la jornada mSchools Student Awards. Com a premi, cadascun dels centres amb projectes guanyadors podrà escollir entre uno una tauleta d’altes prestacions per l’edició de vídeo.