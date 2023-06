El nou govern de la Paeria pren forma

El proper alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ja ha encapçalat les primeres reunions per configurar el nou govern municipal amb l'objectiu de començar a treballar el 18 de juny.seràla número dos de la llista, serà lai portarà l'àrea deamb carteres com. La segona tinença d'alcaldia serà per a, una de les novetats de la llista, que gestionarà les carteres de polítiques d'innovació social. D'altra banda, també s'ha confirmat el nom decom a futura responsable de, després d'assolir durant els darrers 4 anys experiència com a membre de la comissió de seguretat.Larrosa encara no té definit com organitzar una de les àrees més importants, la d'. Ell com alcalde té clar que portarà l'tot i queserà nomenat alt comissionat d'aquesta zona agrícola de la ciutat. Segons Larrosa, Urbanisme és important perquè permet planificar el futur de la ciutat i qui se n'ocupa és el responsable del dia a dia amb serveis urbans, neteja, parcs i jardins, entre d'altres.En aquest sentit, el futur alcalde concreta que una qüestió passa per dirimir qui té la, i l'altra qui tindrà la figura de gerent, directiu o coordinador que portarà l'àrea en qüestió. Per això, ha anunciat que està buscant un professional específic per aquest àmbit de la Paeria. Larrosa cerca algú empàtic, amb coneixements i experiència que conegui el plantejament urbanístic, la gestió de l'obra pública i "connectar amb els constructors i promotors".