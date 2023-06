Larrosa crida a «passar pàgina» i lamenta el nombre de conflictes judicials que té la Paeria

El cas de l'alberg: "Informació preocupant"

El candidat del PSC i guanyador de les eleccions municipals a Lleida,, considera que l'actual govern de la Paeria d'ERC i Junts té un "". Per això, una vegada accedeixin a la corporació a partir del 17 de juny, volcadascun dels expedients. En una entrevista a l'ACN, el futur paer en cap, diu que vol "" mirar endavant i fer que els projectes avancin, indistintament de quins siguin. En relació al projecte per construir un equipament per acollir, entre d'altres, temporers sense sostre a Pardinyes, Larrosa demana temps veure exactament què està passant amb el procediment d'adjudicació de l'obra i a partir d'aquí prendre una decisió "coherent".Larrosa assegura desconèixer el fons i el fi de la, Promenade Lleida, han interposat contra el fins ara alcalde i tinent d'alcalde de la Paeria,, respectivament. "No se'ns ha informat i ho entenc". El líder socialista diu que desconeix el "nucli de la discussió" i també la posició institucional respecte a aquesta "incidència", però reconeix que "no és agradable per ningú" i pot entendre que es tracta d'uns "particulars" que han portat a la justícia una "vulneració dels seus drets".Matisa però, que hi ha un model de ciutat que els socialistes defensen i que passa per ser una, per invertir i que doni seguretat als inversors. Per Larrosa, això representa que "el bon govern" és determinant per aquells que vulguin venir a invertir i generar riquesa a la ciutat.En relació al projecte de Torre Salses, Larrosa reitera que si complex la norma, l'obligació de l'Ajuntament és treballar i funcionar de forma "empàtica" al projecte. En tot cas, puntualitza que la competència de donar la llicència comercial és de la Generalitat. A més, remarca que tant pel que fa als promotors del projecte de Pla de l'estació, o els de Torre Salses, o qualsevol altre espai, si compleixen les normes urbanístiques, l'Administració no ho pot aturar, ja que sinó "tens conseqüències".Larrosa admet que en aquests moments de "transició" està rebent informació que li preocupa en relació al projecte de l'Equipament Comunitari de Múltiples Usos (ECMU). Per això,i els serveis jurídics per poder validar que s'estan fent bé les coses per poder tirar endavant, o no, diferents projectes. A Larrosa li consta que hi ha hagut un nouperò també li ha arribat que s'ha ampliat la demanda davant el tribunal de contractes i que s'està qüestionant una vegada més el procediment seguit per a l'adjudicació de l'obra i la licitació."Hem de veure exactament què està passant" i prendre decisions coherents en base al que els socialistes han defensat sobre l'ECMU, és a dir, que no són partidaris del model d'agrupar tots els temporers sense sostre en un mateix punt. Larrosa diu que vol defensar la imatge de la Paeria i actuar de forma conseqüent, i això passa per no acceptar processos que "no han estat rigorosos" amb els procediments, ja que això pot suposar algun tipus de responsabilitat.Pel que fa als 4 milions compromesos pel Govern per aquest equipament, Larrosa entén que són uns diners per a destinar a polítiques socials i assegura que ells tenen moltes alternatives per invertir-los. No descarta fer-ho a l'edifici de les Josefines, però assenyala que hi ha altres opcions. En tot cas, diu que el model plantejat fins ara no ha estat referendat per la ciutadania de forma rotunda i per això aposta per escoltar els lleidatans i recuperar la seva confiança.