L'Aplec tanca una edició de rècord i preveu sumar noves colles l'any vinent

La 42a edició de l'de Lleida haamb la participació de 115 colles, 8 de les quals noves, i. A més, la festa preveu mantenir els 200.000 visitants un cop tanqui aquesta darrera jornada, on el públic familiar guanya protagonisme., el president de la Federació de Colles de l'Aplec (Fecoll),, ha afirmat que "l'expectativa s'ha complert". Això malgrat la pluja de dissabte a la tarda, que va obligar a reprogramar o suspendre part de les activitats. Perdrix s'ha mostrat també sorprès per la irrupció enguany de penyes amb un gran nombre de membres i ha assegurat que l'any vinent es continuaran batent rècords perquè se n'incorporaran de noves.Amb l'en 4.450 metres quadrats, la festa gastronòmica de Lleida ha pogut sumar enguany 8 noves colles. "No hem tingut incorporacions de colles petites com era tradicional, amb 40-60 membres, sinó que ens hem trobat amb penyes noves de 140-180 persones. Això són unes ganes de viure l'Aplec molt grans, ens ha sobtat", ha explicat Perdrix.En aquest sentit, el president de la Fecoll confia que les xifres rècords d'aquesta edició es tornaran a batre al maig de l'any vinent, ja que la festa preveu recuperar les seves dates habituals amb. "Acabarem de fer l'aprofitament al màxim de l'espai que hem ampliat i, per tant, es preveu un Aplec que tornarà a trencar la barrera del nombre de colles i collistes", ha dit Perdrix. "Això a nivell logístic i d'infraestuctures serà un nou repte", ha afegit.