ERC i Pacte Local encarrilen un pacte al Consell Comarcal de la Noguera

Miquel Plensa, president en funcions del Consell Comarcal de la Noguera Foto: Àlvar Llobet

L'alcalde d'Algerri,, té tots els números per revalidar la presidència delen aquest proper mandat. El polític d'i la direcció delsignificada en la plataforma electoralhan encarrilat un pacte aquesta setmana per segellar el nou executiu comarcal, que tindria majoria republicana.Les eleccions municipals del passat diumenge van conformar un escenari al Consell Comarcal que es distribueix en nou consellers d'Esquerra, set de Junts, dos del PSC i un de Pacte Local. En aquest sentit, fonts consultades perapunten a que l'acord oficial és proper, tot i que no es tancarà fins d'aquí uns dies, quan l'escenari d'enteses en altres organismes estigui més aclarit. La majoria del Consell es fixa en deu representants.Els pedecatistes han de decidir, en aquest context, la persona que representarà la formació al consell en els proper quatre anys. En aquest sentit s'apunta a, regidora de Junts i de Treballem per Balaguer a la Paeria en aquest passat mandat i que repetirà com a edil en la legislatura que s'encetarà el proper 17 de juny. Els consells comarcal es configuraran al mes de juliol.