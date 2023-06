Presenten «Fars de Ponent», una nova ruta que promou campanars i talaies de Ponent

Laha acollit aquest dijous la presentació de Fars de Ponent, una nova ruta turística que agermana i proposa descobrir o redescobrir alguns dels campanars i talaies més emblemàtics de les terres de Ponent. La iniciativa s'ha estrenat amb: els campanars de la Seu Vella de Lleida,i el. Així, s'ha creat un passaport que els visitants hauran de segellar a cadascuna dels punts.El projectebusca posicionar en l'àmbit turístic i patrimonial les comarques de la plana de Lleida i incidir en la millora de la. Durant aquest primer any, el projecte es formalitzarà amb la creació d'una associació de municipis i esque s'hi incorporin, sempre que tinguin una torre, un campanar o un mirador habilitat per a la visita.La ruta pels 9 fars no té cap ordre determinat i es pot realitzar en el marge d'un any. Això sí, no es recomana fer-la en un dia. El regidor de cultura en funcions de l'Ajuntament de Lleida,, ha posat de manifest que la nova ruta és un element de cohesió territorial i de reforç de la marca "Ponent".Per tal de fer la ruta, s'ha creat unles visites a cadascun dels punts de referència. En la primera de les vistes a alguna de les 9 torres, els turistes rebran un passaport on hi ha una pàgina dedicada a cada torre, pàgines on s'explica el monument però en les que hi manca un adhesiu que es recollirà a cadascuna de les torres. Amb aquest particular segell es completa la pàgina, segons ha explicat l'alcalde en funcions de Linyola i impulsor del projecte,Aquest document inspirat en el, està realitzat en base a la imatge del sol i la posta de sol de Ponent, les figures geomètriques de les diferents construccions patrimonials, les cigonyes com animal característic de la zona, la floració dels arbres i la boira. Un cop completada la ruta, els titulars del passaport rebran un obsequi de recordatori.El projecte Fars de Ponent neix ambi està obert a més poblacions interessades en incorporar-se a la iniciativa. A banda, el projecte també vol impulsar la cooperació públicoprivada, amb la captació d'establiments i empreses col·laboradores, i incentivarà la creació d'activitats, tan efímeres com permanents, a realitzar en cadascuna de les poblacions per incrementar el seu atractiu turístic.