Regants del canal d'Urgell continuen fent pous malgrat les darreres pluges

Malgrat lesi la confirmació d'unaper a regs de supervivència al canal d'Urgell entre juny i setembre, molts pagesos continueni fent pous per poder regar.La inversió d'una obra d'aquestes característiques pot arribar alsi se la paguen de la butxaca per tal d'assegurar el futur de la collita per aquesta campanya però també per a futures en cas que hi torni a haver restriccions d'aigua. L'aigua es pot trobar a partir delsde fondària però alguns pagesos arriben a excavar fins als vuit metres per tal de disposar d'una bona reserva i no córrer el risc de quedar-se sense a mitja temporada.Un dels pagesos que ha decidit fer un pou per assegurar l'aigua a la seva collita és, responsable de la firma(Pla d'Urgell), que cultiva principalment noguers. El pou que ha encarregat ha de servir per regar una finca de 25 hectàrees i després de quedar-se sense aigua al que ja tenia, ha decidit fer-lo més profund, fins als 8 metres per salvar la campanya actual i les que vindran.La inversió, que va a càrrec seu, inclou l'excavació amb maquinària i materials com tubs així com la seva instal·lació. Ruiz diu que en el seu cas i al ser una finca gran, 30.000 eurosperò reconeix que la majoria de pagesos del canal d'Urgell tenen parcel·les d'una o dos hectàrees i afrontar una inversió d'aquestes característiques no és possible. Amb la sequera actual, Ruiz ha decidit optar per aquesta alternativa per poder assegurar l'aigua als seus arbres i no perdre la collita d'enguany i fins i tot la del que ve.