Junts i Impulsem volen la Diputació inicien negociacions amb ERC i el PSC

volen la presidència de ladesprés d'haver aconseguit 10 diputats i ser la força majoritària. A l'espera de la confirmació definitiva que arribarà divendres i després de la confusió generada per la pàgina delque atorgava la victòria a la corporació a, els republicans serien la segona força amb 8 diputats, seguits delamb 4, el PP amb 2 i un de. El president de Junts a Lleida, Eloi Bergós, ha reconegut que ja hi ha hagut els primers contactes amb republicans i socialistes per explorar possibles pactes. La coalició nascuda per les municipals a la demarcació de Lleida, no descarta ara repetir una formula que consideren "exitosa" de cara a les generals del 23-J.El secretari general d'Impulsem Lleida,, ha destacat que lesa la coalició municipal i també que hi ha hagut molt bona "sintonia" entre els dos partits. Impulsem Lleida va néixer fa us mesos i a finals de 2022 van decidir fer l'aposta d'ajuntar-se amb Junts per anar a les municipals. Ja havien compartit projecte antigament perquè molts dels seus membres eren alcaldes de l'antiga convergència.L'èxit de diumenge, asseguren que elsa la Diputació de Lleida i augmentar fins a 10 els diputats a la cambra. Aquesta xifra, ha dit Solé, que els dona força per poder governar la institució, ja que han guanyat a 5 de les 7 comarques de la vegueria de Ponent , tenint el compte que s'hi inclou el Solsonès.Per tot plegat, consideren que la coalició ha permès guanyar en nombre de regidors i de vots de manera que se situen com ade Lleida per encapçalar les seves institucions. En aquest sentit,ha assegurat que ja han començat els primers contactes amb ERC i el PSC per explorar possibles pactes per a un govern a la institució. Un acord, que de moment deixaria de banda l'únic diputat que ha aconseguit Pacte Local, del PDeCat, ja que consideren que no seria necessari.