El bisbe de Lleida compleix 75 anys i presenta la renúncia al Papa

La diòcesi de Lleida podria canviar de bisbe aquest proper any. La raó, ladel Bisbe,, que aquest dimecres 31 de maig compleix, l’edat que fixa el Vaticà per al relleu dels purpurats.El bisbe de Lleida ha presentat l’obligada carta de renúncia i, a partir d’ara, la seva substitució serà una qüestió de la qual s’ocuparà Roma i, en concret, el nunci apostòlic d’Espanya i Andorra,Aquest canvi no es preveu, però, immediat, ateses les dinàmiques vaticanes, a vegades lentes i de complicada gestió. De fet, el Vaticà té a Catalunya una desordenada situació eclesiàstica ja que té pendents alguns nomenament com eldei el de. D’aquestes carpetes, la que sembla més llunyana a resoldre’s és la de la capital ateses les responsabilitats i la tasca com a president de la(CEE) de l’arquebisbeque ja ha complert 77 anys.Sí és més probable que les altres diòcesis tinguin un nou bisbe, i en aquest relleu de prelats s’hi inclou ara el de Lleida. En aquest darrer cas, el nunci haurà de tenir present les veus crítiques que carreguen contra els nomenaments de bisbes no catalans i que a la diòcesi lleidatana s’ha representat en purpurats del País Valencià i de les Illes Balears en els darrers 15 anys.(1999-2007), va ser el darrer bisbe de Lleida català.Nascut afa 75 anys, ordenat sacerdot el 9 de juny de 1973 i llicenciat en Filosofia i Lletres, Salvador Giménez Valls va arribar a Lleida a meitats del 2015 i admetent que aquesta era una diòcesi "totalment nova” per a ell. Durant el seu periple, el bisbe “lleidatà” ha hagut de fer front, entre altres coses, al polèmic litigi de l’art de la Franja i a la marxa de les obres del Museu de Lleida en virtut de l’article 155 que l’Estat espanyol va imposar després del referèndum de l’1-O.