Sorpresa a ERC: Vidal fa marxa enrere, es manté en política i proposa un pacte contra el PSC

Sorpresa a. Eli actual paer en cap en funcions,, ha fet marxa enrere i es mantindrà en política municipal.Tot i que el diumenge va mostrar la sevai presentar la renúncia davant l'assemblea de la formació, aquest dimecres ha assegurat en roda de premsa que es mantindrà com a regidor al consistori i que, a més, pretén impulsar un pacte per evitar que governi elque va aconseguir 6 regidors als comicis municipals.D'aquesta manera, Vidal busca un pacte a quatre bandes entre el seu partit (3),(3),(3) i la(1), un acord que sumaria 10 regidors i arrabassaria l'alcaldia aSi s'acabés formalitzant aquest pacte, Vidal ha apuntat que ell no formaria part del nou executiu, de manera que el seu futur al consistori passa per estar a l'oposició. La candidata juntaire,, és la que parteix amb avantatge per ser la nova alcaldessa atès que la seva formació va quedar en segona posició.De fet, el mateix Vidal ja ha iniciat converses amb la líder de Junts aquest dimarts per explorar la possibilitat d'un nou govern sobiranista a la capital de la Noguera.