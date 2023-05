Els Canals d'Urgell aproven el primer torn de reg de supervivència dels fruiters

L'Assemblea General de la Comunitat General de(CGRCU), reunida aquest dimarts en una sessió extraordinària, ha aprovat iniciar eldels arbres fruiters per a la primera quinzena de juny, i deixa per a una propera junta general la distribució d'un segon torn.La junta general celebrada atambé ha donat el vistiplau als acords de la Comissió de Desembassament de lade la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (), celebrada dilluns a Saragossa, de reservar per a abastaments, durant el període de juny a setembre, uns volums de 20 hectòmetres cúbics d'aigua (hm3) pel canal principal d'Urgell i d'1'5 hm3 pels abastaments del canal Segarra Garrigues.Els regants també han donat llum verda a l': 12,5 hectòmetres cúbics per al reg de supervivència dels arbres pel canal principal d’Urgell i de 2 hectòmetres cúbics pel canal Segarra Garrigues.