Larrosa desitja «el millor i tots els encerts» a Miquel Pueyo i Toni Postius

El primer secretari del PSC de Lleida i guanyador de les eleccions municipals,, ha desitjat "" a, després de la decisió dels respectius candidats a l'alcaldia d'ERC i de Junts de deixar alarran dels mals resultats electorals."Benvolgut Miquel, assabentat de la teva decisió, et desitjo el millor i espero continuar comptant amb tu per fer de Lleida una ciutat millor", ha dit Larrosa en un comunicat.Sobre Postius, el socialista ha expressat: "Fa anys que ens coneixem i et desitjo el millor en clau personal. Bona sort en la teva nova etapa, molts encerts i espero que continuem treballant plegats per Lleida".