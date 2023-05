Miquel Pueyo diu adeu: «Hem de ser forts i valents en la derrota»

Lleida 2023 Totes les dades Cens total: 93.444 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 48.130 51,50% Abstencions: 45.314 48,49% Vots nuls: 842 1,74% Vots en blanc: 1.037 2,19% Partit Vots % Regidors

L'actualde Lleida,, deixarà la política el proper 17 de juny, dia que s'investirà el socialistacom a nou batlle lleidatà.Pueyo, que ha estat delegat del Govern a Lleida i diputat, entre d'altres càrrecs institucionals, va aconseguir arravatar l'alcaldia al PSC, després de 40 anys de governs socialistes, en guanyar les eleccions del 2019.. Precisament l'alcaldable de Junts, Toni Postius, també ha anunciat aquest dimarts que fa un pas al costat. Pueyo ha dit que tornarà a lai que la número 2 d'ERC,, liderarà el grup municipal.Durant l'anunci, Pueyo ha recordat que ERC va entrar a l'Ajuntament perquè volien un canvi després de dècades de governs socialistes i que en entrar es van trobar amb un deute del 107% i una pandèmia. "Hem tirat endavant molts projectes que necessitaven la ciutat", ha dit, i ha reconegut que en les eleccions municipals de diumenge "no ens esperàvem aquests resultats", que ha qualificat de "dolents" per als republicans.Pel que fa a les causes, Pueyo apunta que per una banda hi ha hagut un, que s'ha acostat al 50% i s'ha convertit en la segona abstenció més alta de les eleccions municipals a Lleida. Al mateix temps, ha afegit, hi ha hagut una "desmobilització general" del vot independentista. També ha apuntat que caldrà analitzar què ha passat a nivell nacional i a nivell local i ha dit que això requereix "temps, sang freda i intel·ligència".Després de fer balanç, Pueyo ha anunciat el seu pas al costat. "Crec honestament que després del resultat d'aquestes eleccions, en aquests moments no seria una bona idea començar aquest mandat", que ha qualificat "d'important, delicat i difícil", volent liderar el grup republicà a la Paeria. "Hem de ser forts i valents tant a l'hora de la victòria com de la derrota", ha afegit. "Ser alcalde de Lleida ha estat una de les responsabilitats més grans de la meva carrera. Ha estat la més dura però la més apassionant", ha reconegut.Pueyo ha recordat que téque ha inspirat la major part de la seva vida. "Sempre que he assumit una responsabilitat política no ha estat superior a 8 anys i ja he parlat amb la universitat per incorporar-m'hi i no recolliré la meva acta". Això vol dir, ha dit, que la número 6, Anna Costa, es convertirà en regidora a la Paeria. Pueyo també ha afegit que mantindrà el meu càrrec d'alcalde en funcions en l'últim ple però que no participarà en la constitució de l'ajuntament el pròxim 17 de juny. "Deixo en bones mans el lideratge de l'opció republicana, un partit impol·lut, en Freixanet".