Violant Cervera, nova líder de Junts a la Paeria de Lleida

Lleida 2023 Totes les dades Cens total: 93.444 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 48.130 51,50% Abstencions: 45.314 48,49% Vots nuls: 842 1,74% Vots en blanc: 1.037 2,19% Partit Vots % Regidors

L'alcaldable de Junts a la Paeria, Toni Postius, deixa la Paeria i la política municipal serà la nova líder de la formació al consistori. Ho ha anunciat aquest dimarts a la seu del partit a Lleida després dels mals resultats en les eleccions de diumenge. "en aquestes eleccions i després d'una reflexió i d'un canvi de cicle, he considerat que cal fer un pas al costat". Junts, que el 2019 va aconseguir 6 regidors i formava part del, ha perdut 1 regidor i deixa Junts sense opcions de seguir en l'equip de govern.Postius va entrar a l'Ajuntament de Lleida per primera vegada el 2011, com a regidor de CiU, amb 26 anys. El 2015 va ser alcaldable i va assolir 6 regidors, els mateixos que al 2019. A les eleccions del 2023, Junts ha baixat als 5 regidors.Postius ha anunciat la seva retirada de la política, almenys de moment, i,, es dedicarà al sector privat, ha dit, ja que la seva família té una empresa dedicada a l'àmbit informàtic.