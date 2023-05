Miquel Pueyo deixa la política

Lleida 2023 Totes les dades Cens total: 93.444 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 48.130 51,50% Abstencions: 45.314 48,49% Vots nuls: 842 1,74% Vots en blanc: 1.037 2,19% Partit Vots % Regidors

L'actualde Lleida,, deixarà la política el proper 17 de juny, dia que s'investirà el socialistacom a nou batlle lleidatà.Segons ha pogut saber, el candidat republicà ha pres aquesta decisió després dels mals resultats d'ERC a les urnes, on ha aconseguiti no ha pogut reeditar l'alcaldia. Pueyo ha comunicat aquest dilluns a l'assemblea d'ERC la seva decisió i aquest dimarts la farà pública en una roda de premsa.Amb la seva renúncia, la nova líder republicana a la capital de Ponent serà, número dos de la llista republicana i, fins ara, segona tinent d'alcaldia. Al grup municipal d'ERC hi haurà tambéLa renúncia de Pueyo s'ha conegut el mateix dia que la de Toni Postius, que tampoc agafarà l'acta de regidor