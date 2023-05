Borges Blanques, Les 2023 Totes les dades Cens total: 4.349 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.482 57,07% Abstencions: 1.867 42,92% Vots nuls: 60 2,41% Vots en blanc: 57 2,35% Partit Vots % Regidors

El candidat de Borges per la República,, amb 4 regidors, volamb, que n'ha aconseguit 3. S'ho plantegen "més que perquè Junts no torni a governar", per "", perquè "hem estat treballant aquests 4 anys junts a l'oposició, no en coalició", ha explicat a l'ACN.Farran ha reconegut que després dels resultats d'ahir, ja va parlar en aquest sentit amb el candidat d'ERC,, i van coincidir que "es confirma allò que intuíem que eren les ganes de canvi".Si el pacte entre les dues formacions es fa efectiu, Junts, encapçalat per, perdria l'alcaldia tot i haver guanyat les eleccions amb 6 regidors, ja que s'ha quedat a 1 de la majoria absoluta.