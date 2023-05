Solsona apel·la a la «generositat i complicitat» dels partits per governar Mollerussa

Mollerussa 2023 Totes les dades Cens total: 8.872 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.869 54,88% Abstencions: 4.003 45,11% Vots nuls: 94 1,93% Vots en blanc: 108 2,26% Partit Vots % Regidors

però ha reconegut que el fet quehagiamb Junts farà que el futur de la ciutat per als propers quatre anys sigui "". En aquest sentit, confia que la "" de la gent que "s'ha mullat" per. El candidat de Junts,ha dit que parlaran amb totes les forces polítiques però que tenen ganes de governar i caldrà veure la "conjuntura política" que es forma amb el resultat. El candidat de la CUP,, ha destacat que per primera vegada caldrà buscar "consensos i parlar amb tothom" a Mollerussa.Solsona ha ditde guanyar per quarta vegada a Mollerussa. Ho ha fet però, d'una manera molt diferent de les altres tres, i es que encadenavai ara ha empatat amb regidors amb la segona força, Junts. Solsona ha dit que ha arribat al 28-M amb un entorn i un context molt "complicat" i que el vot ha quedat "fraccionat". "El meu univers de vot s'ha partit absolutament per la meitat", ha remarcat, ja que en aquest mandat ha tingut nou regidors. Per tot plegat, l'encara alcalde ha dit que ara cal "escoltar i llegir bé el resultat" perquè no es tracta de trobar algú per pactar. Segons Solsona, les sumes són de és d'un, de dos i de tres, i per això caldrà veure quina és la voluntat de tothom.Aguilar ha remarcat que no era fàcil aconseguir un resultat com el que han obtingut amb quatre regidors, després de "sortir de zero". Ara veu que s'obre un escenari amb "múltiples pactes" i no se sap el què passarà ni com passarà. Aguilar s'ha compromès a parlar amb totes les forces polítiques i "fins i tot" amb Mollerussa Primer, ja que considera que s'ha d'escoltar a tothom i per això caldrà veure si governen o són oposició.ERC ambde candidat per tercera vegada ha perdut dos regidors i s'ha quedat amb tres. El PSC ambper segona vegada com a candidat ha mantingut els dos que tenia i Joan Simeón, amb el PP ha aconseguit passar de 1 a 2.