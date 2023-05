Larrosa s'obre a parlar amb la resta de partits després del canvi polític a Lleida

Lleida 2023 Totes les dades Cens total: 93.444 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 48.130 51,50% Abstencions: 45.314 48,49% Vots nuls: 842 1,74% Vots en blanc: 1.037 2,19% Partit Vots % Regidors

El candidat del PSC a l'alcaldia de Lleida,, ha celebrat amb la resta de l'equip la victòria a la ciutat després d'haver, un resultat que ha reconegut que ha estat millor del que esperava. Larrosa, que ha superat el seu principal adversari i fins ara alcalde de Lleida,(ERC) –que s'ha quedat amb 5 regidors-, ha dit que aquests resultats demostren quei s'ha obert a parlar amb tots els partits amb representació excepte amb Vox.Pueyo, per la seva banda, ha reconegut que són uns "mals resultats" i lamenta que la ciutat hagi fet un "gir a la dreta històric", amb l'entrada de Vox i la pujada de 2 a 5 regidors del PP, que s'ha convertit en la segona força a la Paeria.Larrosa reconeix que els resultats podrieni recorda que ja ho van fer, però entén que "els reptes que tenim per davant aconsellen tenir un govern fort i sòlid". És per això que ha apel·lat a la responsabilitats dels partits.després d'aquests resultats i a partir d'aquí parlar, parlar i parlar, negociar, negociar i negociar, acordar, acordar i acordar", ha dit Larrosa, que ha posat com a condició a qui li vulgui donar suport, complir amb l'agenda 2030. El líder del PSC a Lleida vol, ha dit, governar per a tots els ciutadans, hagin votat qui hagin votat, perquè vol "superar les crispacions i les confrontacions, que ha patit aquesta ciutat", ha dit.