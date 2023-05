Els perquès de la sorpresa electoral balaguerina

Balaguer 2023 Totes les dades Cens total: 10.902 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.239 57,22% Abstencions: 4.663 42,77% Vots nuls: 147 2,35% Vots en blanc: 115 1,88% Partit Vots % Regidors

Elsa la ciutat dehan estat inesperats per tothom, fins i tot pel PSC, formació que ha vençut a les urnes i que no s'esperava la magnitud de la victòria. Que els socialistes hagin passatdoblant en representants la segona formació i quehagi caigut de nou a tres mereix un anàlisi assossegat i profund. Els comicis han obert una nova etapa política a la capital de la Noguera, que per primer cop a la història tindrà una alcaldessa: Lorena González Ladels republicans s'explica, d'entrada, mirant què va passar el 2019.va rebre un vot prestat que ara ha perdut juntament amb part d'aquell que el va votar amb real confiança i que s'ha sentit decebut per la seva gestió al capdavant de la Paeria. Els resultats "ficticis" d'ERC fa quatre anys el van posar el partit a dalt de tot i, per tant, la caiguda ara ha estat molt més estrepitosa.El relat contra el govern municipal ha arrelat amb força durant els darrers mesos. A l'executiu d'ERC se li ha recriminat, sobretot, lai la, una crítica que ha anat aparionada sovint amb el recordatori de la majoria absoluta. Molta gent no ha tingut la sensació que el govern balaguerí era el més sòlid de la història local.. En aquest punt, també s'ha de posar l'accent en dos inputs: la, dedicada a treballar en qüestions importants però poc visibles com, per exemple, l'organització interna del consistori, i unaEl govern de Vidal ha patit la lògica erosió de vuit anys de govern i també l'onada de càstig cap a ERC que s'ha vist arreu del país. Els republicans han patit més que cap altre partit el desencís independentista. Balaguer és un cas que es reprodueix, en major o menor mesura, a Lleida, Tarragona, Cervera, Tàrrega, Mollerussa... l'cal buscar-lo en els votants independentistes que s'han quedat a casa.El PSC, per la seva banda, ha sabut capitalitzar el vot del canvi en dues línies:i pesca en caladors d'altres partits, sobretot de Ciutadans, que ha desaparegut del mapa. González ha aconseguit presentar-se com el canvi a Vidal (tot i que va fer una campanya força plana i tranquil·la) i ha arrossegat el votant tradicional del PSC juntament amb nous electors, que ja no han tingut manies en fer confiança als socialistes un cop superada l'efervescència del procés independentista.