Marc Solsona guanya per la mínima a Mollerussa i empata a regidors amb Junts

Mollerussa 2023 Totes les dades Cens total: 8.872 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.869 54,88% Abstencions: 4.003 45,11% Vots nuls: 94 1,93% Vots en blanc: 108 2,26% Partit Vots % Regidors

ha guanyat les eleccions a Mollerussa per la mínima amb quatre regidors, els mateixos que ha aconseguitamb. Solsona no ha aconseguir repetir laamb, la marca deli caldrà arribar a acords per escollir el nou alcalde a la capital de Pla d'Urgell.La, que es presentava per primera vegada a Mollerussa ha aconseguiti el PSC deha mantingut els dos que tenia., ambha patit una davallada important i ha passat de 5 a 3.amb elha aconseguit ampliar el resultat i ha aconseguir passar d'un a dos regidors., que presentava una llista fantasma, no ha entrat a l'Ajuntament.