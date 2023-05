Junts perd la majoria a les Borges i els partits republicans podrien pactar per governar

Borges Blanques, Les 2023 Totes les dades Cens total: 4.349 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.482 57,07% Abstencions: 1.867 42,92% Vots nuls: 60 2,41% Vots en blanc: 57 2,35% Partit Vots % Regidors

ha guanyat les eleccions a lesperòha aconseguit 6 regidors, un menys que al 2019 i per tant,(Bx Rep – Xtu) que n'ha obtingut 4 ique n'ha tret 3, podrien pactar i formar govern.Aquestes dues formacions, liderades per, respectivament, van formar una coalició fa quatre anys però aquesta vegada han decidit concórrer per separat als comicis iamb el PSC iamb el PP, s'han quedat sense entrar l'ajuntament de la capital de les Garrigues.