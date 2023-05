El PSC guanya amb claredat a Lleida i Fèlix Larrosa acaricia l'alcaldia

Lleida 2023 Totes les dades Cens total: 93.444 Escrutat 99,19% Vots comptabilitzats: 47.754 51,52% Abstencions: 44.934 48,47% Vots nuls: 834 1,74% Vots en blanc: 1.032 2,19% Partit Vots % Regidors

Elde Lleida ha guanyat les eleccions municipals a la ciutat de Lleida i el seu candidat,, acaricia l'alcaldia de la capital del Segrià. Els socialistes han aconseguit nou regidors (amb el 86% escrutat) augmentant en dos els nombre de representants que tenien fins ara. L'deha perdut dos regidors pel camí i s'ha quedat amb cinc, els mateixos que Junts de, que n'ha perdut un.Un Larrosa visiblement emocionat ha instat a l'entesa entre les formacions per convertir Lleida "en la segona capital de Catalunya" i ha defensat el seu projecte "Agenda 2030" per fer-ho possible.Elde, per la seva banda, ha aconseguit una notable pujada, i ha passat de dos edils a cinc, i s'ha posicionat com a segona força al consistori. Vox ha irromput al plenari amb dos edils.