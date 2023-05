La participació a la ciutat de Lleida cau sis punts respecte al 2019

La participació en les eleccions municipals d'aquest diumenge 28 de maig a laa les 18:00 hores del migdia ha estat del. Es tracta de 5,9 punts menys que els registrats a la mateixa hora als comicis celebrats l'any 2019, segons el primer avanç facilitat pel Ministeri de l'Interior.El percentatge de participació baixa a totes les capitals de comarca de Ponent i l'Alt Pirineu. Ho fa de forma més significativa ai la, on la participació baixa entre 8 i 10 punts. Mollerussa, Sort i Vielha són les capitals de comarca on la participació ha baixat menys.Al conjunt de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran hi ha 303.125 electors cridats a les urnes aquest diumenge. D'aquests, 142.023 persones ja han exercit el seu dret a vot fins a les 18 h de la tarda. Així, la participació ha caigut al territori fins al 47,35%, gairebé sis punts per sota de la registrada l'any 2019, en què va ser de 53,20%, segons dades del Ministeri de l'Interior. Del total de votants, 38.123 han exercit el seu dret vot a Lleida ciutat.La tendència a la baixa del nombre de votants s'ha fet evident a totes les capitals del territori, sobretot a Cervera (40,46%), on més punts ha baixat amb més de 10. La segueixen la Seu d'Urgell (40,26%) i Tàrrega (41,85) amb 9,77 i 8,29 punts menys, respectivament. Una altra de les davallades significatives és la de les(45,34%), amb 7,14 punts menys.(45,19%) i Lleida (40,80%) baixen 6,45 i 5,74 punts, mentre que(49,51%) ho fa en 5,76 punts, i(43,92%), en 4,67. A(49,62%), la participació ha baixat 5,47 punts; a Sort (53,79%) ho ha fet un 3,81%; a(47,77%), un 3,39, i al(49,17%), que a les 14 hores era l'única capital de comarca de la demarcació que augmenta la participació, ara també cau, 3,27 punts.