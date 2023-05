Lleidatans, a votar!

A les nou del matí han obert elsa Catalunya amb un total de 8.946 meses, 581 més que a les eleccions municipals del 2019. Gairebé 5,5 milions de catalans i catalanes, concretament 5.490.046, estan cridats a les urnes per escollir. En aquestes eleccions, 8.025 agents vetllaran per la normalitat de la jornada electoral. A la província de Barcelona poden votar 4.068.343 electors; a Tarragona 583.321; a Girona 535.257 i. Més de 80.100 catalans han sol·licitat el vot per correu.Per províncies, la distribució és de 1.638 col·legis i 6.472 meses a Barcelona; 269 col·legis i 1.039 meses a Tarragona; 384 col·legis i 860 meses a Girona; i. Els ciutadans podran anar a votar fins a les vuit del vespre.En referència al dispositiu de seguretat, estan mobilitzats un total de: 1.100 del cos de la policia nacional; 1.160 de la Guàrdia Civil; 3.891 dels Mossos d'Esquadra i 2.974 policies locals.: els electes es convertiran en regidors i regidores, i triaran l'alcalde o alcaldessa per al pròxim mandat.D'aquestes eleccions no només en sortiran els regidors que formaran part dels ajuntaments sinó també els consells comarcals, que es constituiran a mitjans de juliol, i les quatre diputacions catalanes. I no només: a l'Aran també voten avui diumenge el seu Coselh Generau d'Aran.