El catedràtic de Químicaha presdel càrrec de(UdL) per a un segon mandat, en un acte celebrat al Rectorat que ha estat presidit pel conseller de Recerca i Universitats,Puy, que va obtenir elcelebrades a principis de mes, ha afirmat que sent "una bona representativitat" per tirar endavant els reptes que la universitat ha d'afrontar en els pròxims quatre anys, entre els quals hi ha l'àmbit de la sostenibilitat i també la situació laboral dels docents. En aquest sentit, el rector ha demanat suport al govern per capgirar el "percentatge molt alt" de professors associats que actualment té la UdL.Puy ha volgut posar en valor en el seu discurs "el" que ha suposat la UdL, des de la seva fundació, per a les comarques de la seva àrea d'influència, tant pel que fa a l'augment de graduats, de titulacions i a l'atracció de talent.Així mateix, el rector també ha reivindicat el paper que ha de jugar la UdL per al conjunt del país, en especial en la transformació del sector agroalimentari davant el greu problema que suposa el canvi climàtic per a l'estabilitat del territori. "i possiblement de menjar i de viure abans que sigui massa tard i la UdL, que té el campus agroalimentari més important de Catalunya i entre els més destacats d'Espanya i del món, està ben situada per participar en la resolució d'aquest gran problema social", ha afirmat.