Miquel Plensa: «El futur de la Noguera passa per la pagesia, el turisme i la promoció econòmica»

forma part del grup de polítics catalans que viuran la jornada electoral del diumenge sense témer els resultats de les urnes. Ja sap que continuarà essent, per bé que els escrutinis a la comarca definiran el nou executiu del, institució que ha presidit durant aquest mandat.Plensa repal despatx de presidència i assegura que el seu govern ha canviat la relació amb els treballadors de la casa: “S’ha tingut més empatia”, considera el polític d’ERC, que lamenta la. En aquest sentit, Plensa creu que s’han de posar més esforços en agilitzar els tràmits, i admet que els organismes com el que lidera tenen, sovint, manca de recursos de personal. “Hauríem de millorar en les assistències tècniques als ajuntaments i en les domiciliàries”, diu el president republicà, que valora, tot i això, ladel consell.Plensa admet que el mandat ha estat “”, un fet que atribueix a la manca de discussió per la gestió dels residus, un dels recurrents nusos de debat i discussions a l’organisme noguerenc. El contracte ja estava fet i no s’han encès els ànims, apunta el president, que tot i això ha hagut de fer front a laEn aquest sentit considera que les diligències preses durant el confinament van ser les adequades alhora que destaca la feina dels tècnics, que van encatifar el teletreball: “Arran d’aquella experiència hem implementat aquesta manera de treballar”, recorda el republicà. Creu que el virus li ha robat un any al seu govern, un temps necessari per haver presentat abans d’acabar la legislatura, un: “L’estem enllestint”, diu Plensa, que apunta la sostenibilitat, la promoció econòmica, la pagesia i el turisme com a pedres angulars pel futur de la comarca.En relació alcreu que és complicat revertir-lo, però confia en aturar-lo sempre i quan totes les administracions posin recursos per dotar de serves i infraestructures els municipis petits: “Lao els serveis mèdics, per exemple, són dos serveis fonamentals per atraure habitants”, diu el republicà. En relació a les comunicacions, defensa que la nova autovia sigui de carrils dos més dos i no d’un dos més u com apunta algun estudi que encara està sobre la taula: “Estic segur que ens posarem d’acord i que les demandes dels alcaldes de la Noguera i del Segrià prevaldran”, explica.