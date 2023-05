Vidal alerta que les alternatives a ERC «volen aturar el canvi a Balaguer»

El paer en cap de Balaguer i candidat d'ERC,, ha alertat aquest dimecres que les formacions de l'oposició "no volen portar el canvi, sinó aturar-lo".Al candidat l’ha acompanyat la Secretària adjunta d’ERC,i el Conseller d’Empresa i Treball,. El cap de llista republicà ha exposat la necessitat "de continuar fent el canvi i és que la ciutat s’ha transformat en tots els àmbits des de l’habitatge fins a la cultura i és que s’estan produint grans canvis i s’està posant les bases a la ciutat que els balaguerins i balaguerines mereixem". Vidal ha indicat que “hi ha diferents candidatures que venen fum i que saben que el seu programa electoral no es pot complir ni ara ni en 8 anys, nosaltresd’aquesta legislatura i malgrat que alguns el que volen no és fer el canvi, sinó aturar-lo!”.El candidat ha remarcat que “, volem i podem fer-ho”, i ha recordat que el seu executiu ha abordat les millores en mobilitat a la ciutat, els nous accessos al polígon industrial, l’ampliació del polígon industrial, el traspàs del Carrer Urgell i l’ampliació del Pont de Sant Miquel sinó també amb l’equitat en el suport i el bon tracte siguin del color polític que siguin els qui governen els municipis”.Vilalta, per la seva banda, ha volgut posar èmfasi de la governança republicana en l’àmbit municipal i és que ha comentat que “cal donar gràcies a totes les persones que dia rere dia dediquen tot el seu temps a millorar la vida dels seus veïns i veïnes”. Vilalta, que també ha reiterat que “cal tenyir de nou de color groc el mapa del país” per continuar millorant els nostres pobles i ciutats perquè Esquerra Republicana és. Altrament, la Secretària general adjunta, ha recriminat el fet que hi hagi partits o candidatures que depenen de Madrid per poder governar els municipis. Per la seva banda, Jordi Ignasi Vidal,El Conseller Roger Torrent ha clos l’acte expressant la necessitat de què els municipis continuïn millorant i que “només pot ser amb els companys i companyes d’Esquerra Republicana perquè la feina ben feta ha de tenir bons fruits”.