Joan Pla: «M'han intentat comprar durant aquest mandat»

(Balaguer, 1970) es presenta per tercer cop als comicis municipals de la capital de la Noguera amb l’objectiu de revalidar la seva presència a la Paeria, on té seient fixe al plenari des del 2015. És el cap de llista de la candidatura independent, una plataforma política ciutadana que, segons assegura, “juga a una lliga diferent a la resta”. Pla, que es conegut com a Masero tot i que admet no saber quin és l’origen del significat d’aquest sobrenom, explica en una entrevista aque el seu objectiu és aconseguir el segon regidor, una fita que es marca partint de la base d’un votant que, diu, li és molt fidel.Els primers noms de la seva llista li garanteixen un suport que l’ha convertit en regidor dues vegades i que ara sembla que ho pot tornar a fer. Allunyat dels formalismes que gasten la majoria de caps de cartell, Masero parla clar en tots els temes plantejats durant la conversa. Sap que alhi té el graner de vots, un fet que atribueix també a la seva tasca durant una època al departament de Serveis Socials: “Vaig ajudar molta gent, i m’ho agraeixen”, apunta.Es declara independentista poc abrandat, per bé que no pactaria cap govern amb laperquè reconeix que no s’hi sentiria “còmode” compartint executiu amb els antisistema. Per l’altre costat, Pla també tanca la porta a una entesa governamental ambi el. Amb la resta de partits, el líder de Balaguer Ara Sí es deixa estimar per tothom sense tancar les portes a ningú: “M’avindria a un tripartit tal com es va fer el 2015”.En aquest sentit, argumenta que la llista més votada no té per què ésser la que governi, i no li costa visualitzar un encaix ambi el. Dels primers, opina que tenen una llista millor que la de Junts, i als segons els hi clava un calbot polític, no pas per la candidata, “sinó per la vella guàrdia que s’hauria de quedar a casa”. Pla va ser escridassat fa dues setmanes en ple carrer pel darrer candidat de la llista socialista, l’exalcalde, de qui considera que resta vots per al PSC en aquest “fragmentat” escenari polític balaguerí on també s’intenten negociacions entre cortines: “M’han intentat comprar. I ha passat durant aquest mandat”, revela.De, líder de, diu que no la veu com a líder, mentre que mostra el seu malestar amb ERC per una estratègia electoral que considera que ha volgut pescar en el seu calador: “Busquin en un altre indret”. Davant d’això, Pla contempla desassossec a les candidatures: “Els partits tradicionals estan molt nerviosos”.Apunta la neteja i el manteniment del dia a dia com un dels grans problemes de ciutat, i assegura que si ell entra a govern (diu que intentarà fer-ho) plantejarà la creació d’una brigada especial de quatre persones que només treballi per millorar la via pública. La neteja amb mangueres durant la nit i un repensament dels torns també són propostes que porta al seu sarró programàtic, on també hi cap un millor acompanyament a lai el reforçament del mercat.Serà aquesta la darrera vegada que es presenta? “Ja ho veurem. Dependrà dels resultats”.