Junts per Balaguer aposta per l'autovia Lleida-Balaguer 2+2 i l'ampliació del polígon

El president del grup parlamentari,, s'ha desplaçat avui a, on ha visitat dues empreses al. Des de la capital de la Noguera, Batet ha alertat que "no hi pot haver comarques de primera i comarques de segona", raó per la qual ha exigit inversions i oportunitats arreu del territori i projectes arreu del país.Sobre l', el president del grup parlamentari ha dit que "el president Aragonès va visitar Balaguer la setmana passada i va anunciar que l'ampliació de l'autovia no és una qüestió de carrils. Des de Junts, apostem fermament per l'".A més, després de visitar el polígon industrial Campllong, Batet ha alertat de la manca d'inversions i manteniment, davant la qual "Junts per Catalunya i Junts per Balaguer apostem per l'ampliació i millora del polígon industrial". "Per garantir tot això cal un canvi, un vot útil, un revulsiu que només garanteix Junts per Catalunya amb la candidata", ha conclòs.