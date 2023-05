El 42è Aplec del Caragol de Lleida bat rècords i aplegarà 115 colles

14 tones de caragols

L'arriba enguany a la sevaamb la xifra "rècord" de, que aplegaran 14.500 collistes. Això, després que s'hagi habilitat un nou espai de 4.450 metres quadrats al recinte dels, una reivindicació que feia anys que demanava la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol (Fecoll).La festa lúdico-gastronòmica més important de les terres de Lleida canvia enguany de dates per evitar coincidir amb les eleccions municipals i. L'edició tampoc s'escapa del context de sequera i, de fet, la falta d'aigua ha fet que hi hagi menys caragols autòctons. Des de la Fecoll també fan una crida a les colles a "fer un ús raonable de l'aigua"."Constatem que tenim una salut de ferro i que any rere any ampliem fins al límit que se'ns permet, no tenim clar on està l'aturador", ha dit el president de la Fecoll,De la seva banda, l'alcalde de la ciutat,, ha destacat que l'Aplec "és sinònim de tradició, d'unió, de celebració i sobretot de convivència", i ha afegit que durant el cap de setmana de la festa s'espera la visita d'unes 200.000 persones.L'organització estima que durant els tres dies es consumiran al voltant de 14 tones de caragols. El context de sequera actual ha fet que enguany hi hagi menys caragols autòctons i, davant d'això, l'organització ha hagut de recórrer a mercats de la resta de l'estat espanyol, com ara la Rioja i València, i estrangers, on "el preu ha pujat per la falta d'oferta", ha indicat Perdrix. Tot i això, ha afegit que tenen l'abastiment de caragols garantit i també ha destacat que el caragol que arriba de fora cada vegada és de més qualitat fins al punt que gairebé ja no es nota la diferencia amb l'autòcton.Des de la Fecoll també s'ha fet una crida als collistes a fer un "ús raonable de l'aigua atesa la situació de sequera". Per exemple, les activitats infantils amb inflables aquàtics enguany es faran sense aigua i també s'ha recomanat a les colles que no muntin piscines dins dels seus recintes. "Hem de ser curosos i respectuosos", ha dit el president de l'entitat.La vessant gastronòmica de l'Aplec es complementa amb més d'un centenar d'activitats que durant la festa ompliran els Camps Elisis, així com diversos carrers de la ciutat. Durant al setmana prèvia hi haurà la 25a Setmana Cultural amb diferents activitats, la lectura del pregó a càrrec de l'exjugador de bàsquet Sergi Grimau, i el lliurament dels premis Bové, que es donarà a la doctoraper la seva tasca en el camp de la salut pública des de l'Ajuntament de Lleida i també a l'Aplec, i, que rebrà laper no haver circulat per terres lleidatanes aquest 2023.El tret de sortida a l festa es farà divendres dia 2 de juny amb el, que comptarà amb l'assistència dei on es presentarà en directe i s'enregistrarà el videoclip oficial de "La Rumba de l'Aplec", una cançó amb lletra d'i música d'Arnau Fernández, amb els arranjaments i producció de. La rumba es llançarà a les plataformes digitals prèviament, el 26 de maig i, a partir del 4 de juny quan acabi l'Aplec, es publicarà el videoclip a