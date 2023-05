Paralitzar Barcelona per alertar dels perills de desaparició de la pagesia

Naix la Plataforma Manifest del Gran Urgell

Els pagesos catalans pretenenper fer visibles lesen relació a unai unsque permetin pal·liar part de les pèrdues provocades per la sequera . Desenes de tractors sortiran del municipi de(Pla d'Urgell) encap a la capital, on s'aturaran primer a lai posteriorment a la seu de la Comissió Europea, ubicada al Passeig de Gràcia.Amb aquesta ruta, la pagesia també pretén alertar la societat que sense les collites de proximitat de fruites i cereals s'haurà dei això es traduirà en un. La falta d'aigua d'aquest any farà caure la producció en comparació amb la mitjana dels darrers cinc anys. Així, la patronal del sector, Afrucat, estima que al conjunt del país es colliran unes, un 5% menys del que és habitual.Aquí s'hi resten els 35.000 milions de quilos que hi ha a la zona del canal d'Urgell, que es donen per perduts. A més, es preveu un increment dels costos de producció que el sector confia que es vegi compensat per un increment de preus.El sector agrari de Ponent que s'ha vist afectat pel tancament deli elha creat la. Aquesta agrupa els representants dels principals sindicats i cooperatives agràriesEl seu objectiu és fer front comú per exigir ajuts immediats i una millor gestió de l'aigua a les administracions davant la crisi de la sequera. En la primera reunió celebrada divendres a(Pla d'Urgell), els 400 assistents van acordar mobilitzar-se fins a Barcelona el pròxim dia 24 de maig per reivindicar les seves demandes al Govern i conscienciar també a la població de la importància de vetllar pel sector agrari.La mobilització d'aquest dimecres arriba una setmana després que desenes de tractors es manifestessin pels carrers de. Molts pagesos arribats de Ponent i les Terres de l'Ebre van concentrar-se davant la(CHE) per demanar ajudes urgents per la sequera i per denunciar que el paquet de mesures que va anunciar la setmana passada el ministeri és "insuficient".Els pagesos van criticar en aquella ocasió la gestió que ha fet l'organisme de conca de la situació perquè consideren que hi ha hagut manca de planificació pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues.