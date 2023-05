Lorena González: «No m'agradaria guanyar les eleccions per majoria absoluta. Et desconnecta de la realitat»

Mantinc bones relacions amb tots els candidats. Aquí hem vingut per treballar per Balaguer i hem de centrar-nos en això i no en fer política nacional. Ha de governar qui tingui més opcions

Jo he de fer callar Miquel Aguilà? No soc ningú per fer-ho. Ell va per lliure. És un home que porta molts anys callat i que n’està fins als nassos. I ja està! Senzillament es vol quedar tranquil desfogant-se. Li diem que no s'enfadi

El govern d'ERC s'ha passat d’inversió en alguns departaments i n’ha deixat de banda alguns altres. Hi ha hagut molts diners que s’han destinat a Cultura

Si soc alcaldessa continuaré al Senat. Són feines compatibles, i ho puc fer perquè tinc un gran equip

Lorena González Dios (Balaguer, 1988) es presenta per primer cop a l'alcaldia de Balaguer després d'anys vinculada a la política municipal com a regidora. Actual senadora socialista, la cap de llista sorprèn quan diu que rebutja les majories absolutes, una asseveració que fa per posar en valor el diàleg i el consens.S'obre a pactar amb totes les formacions, una voluntat que no és recíproca en alguns casos. Insta a deixar la política nacional i a centrar-se en resoldre els problemes de la ciutat. Neteja, seguretat i racionalització de les inversions són alguns dels eixos rectors del seu programa. Marca distàncies amb l'exalcalde Miquel Aguilà tot i que li valora els consells i la seva implicació.- Els periodistes han de fer la seva feina. Sé que han de vendre diaris i tenir visites, i per aquesta raó han de cridar una mica l’atenció.- Encantada de respondre-li.- D’un canvi perquè la gent està cansada de l’actual govern de Balaguer. Tinc la sensació que la ciutadania esperava molt més d’aquest executiu amb majoria absoluta perquè eren nou persones al govern i no s’ha notat al carrer. Si arriben a fer en quatre anys el que estan fent en aquets darrers quatre mesos...- Sí. I menteixen si diuen el contrari. Crec recordar que fins i tot en un ple el paer en cap Jordi Ignasi Vidal ho va admetre. Va dir que es feien obres perquè venien eleccions.- No es pot obviar el tema del procés independentista. Nosaltres ens vam quedar al mig i va patir moltes baixes de gent de perfil espanyolista i també de catalanistes. Ens vam mantenir units, i això és gràcies a Miquel Iceta. Sense ell avui estaríem trencats. Ens hem mantingut constants i no ens hem dividit més i podem afrontar els reptes electorals davant un independentisme que ha decebut molta gent. Ja no hi ha tanta il·lusió per la independència.- Estic bé amb tothom. A vegades la gent no ho entén, però mantinc bones relacions. També li dic que he sentit rumors de tot tipus. He pactat amb tothom! (riu) amb Treballem per Balaguer, amb Junts amb ERC...- ERC s’esforça en alertar que podríem fer aquest pacte. Al·lucino. Nosaltres no juguem a aquest joc i no volem pensar en pacte ara.- El que jo vull és guanyar.- I tampoc no la voldria, miri què li dic.- Deixes de tocar de peus a terra i et desconnecta de la realitat. He notat un canvi amb l’alcalde en aquest darrer mandat. No li cal buscar consensos i quan ens hem reunit he tingut la sensació que es feia com a tràmit.- Que cadascú faci el que vulgui, però és bo que sàpiguen que estem a Balaguer. Amb tothom s’ha de poder parlar, però ells estan encara en la fase del 155. Aquí no hem vingut a fer política nacional. I miri que amb la senyora Trilla hi tinc bona relació i he jugat a pàdel molts cops.- Depèn del dia! (riu)- Clar! Ella fa política nacional però tampoc no sé quina és la seva autonomia local per fer els discursos. No sé quina força interna té.- Depèn dels números.- No li puc dir això. Ha de governar qui tingui més opcions de fer govern. Si tothom respectés aquest principi, avui el president de la Generalitat seria Salvador Illa i no Pere Aragonès, no creu?- Ha de governar qui tingui més possibilitats de sumar. Sí que és veritat que hi ha una norma que diu que el que guanya les eleccions ha de governar.- La gent t’ho diu. Es vota un ajuntament i un equip. Però miri, la gent tampoc no té consciència. No estan pendents del que passa a l’ajuntament com nosaltres. Si veu que el carrer està més o menys net, no es preocupa si hi ha o no hi ha pressupost. Els importa si s’ha de pagar més o menys d’impostos d’aigua i brossa i si els carrers estan nets. I ja està! No és que siguin ignorants, però no estan pendents de la política.- Això ho diu pel missatge que va enviar Miquel Aguilà! (riu)- Vaig parlar amb ell després d’aquestes declaracions. He parlat molts cops amb l'exalcalde i és una persona que té potestat d’opinar i dir el que sigui. El que escriu no és consensuat amb mi- Clar! Però què he de fer? Tapar-lo? Em sorprèn que hi hagi gent que em digui per quina raó no l’aturo. Jo l’he d’aturar? Jo li he de dir a un exalcalde què ha de fer i què no?- Però no les he dit jo. Ell va per lliure i tinc la sort de tenir-lo al costat. Em pot ensenyar moltes coses perquè ha fet molt per Balaguer durant 24 anys. Potser eren altres temps i es va deixar molt deute... però Balaguer no és ara el mateix que fa quinze anys.- Perdoni. Això sí que ho vull matisar: una persona inepta és algú que no sap fer bé la seva feina. No vull que es vegi com un insult perquè no ho és i ell tampoc tenia la intenció d’insultar-lo. És com si li digués anútil. Inútil no, que no es pot dir.- Inútil sona molt pitjor.- Si jo crec que no ho sóc, no. No ofèn qui vol sinó qui pot. Podem escollir dues maneres de fer política: estar sempre enfadats i creure’ns les crítiques, o revoltar-nos i intentar veure que nosaltres som diferents al que ens diuen. Potser soc una mica happyflower. Una campanya es pot portar des de la confrontació o des de la tranquil·litat. Jo procuro dur-la tranquil·la.- És la seva manera de fer.- Jo no sóc ningú per fer-lo callar.- Sí, però ell ho fa a títol personal, no com a candidatura. Ho fa com a Miquel Aguilà, un home que porta molts anys callat i que n’està fins als nassos. I ja està! Senzillament es vol quedar tranquil desfogant-se.- Aguilà tenia una altra manera de fer. Molt propera a ciutadà. Tenia una política de proximitat molt diferent a la que veiem ara. L’alcalde no és accessible i les reunions amb ell són poc productives. Cal ser més diligent a l’hora de fer les coses. El polític local ha d’escoltar i ser molt resolutiu.- Toco de peus a terra. Espero que no hi hagi cap majoria absoluta.- Tinc gent amb perfils molt clars i d’altres que en tenen diversos. No sabem com quedarà el nou govern i nosaltres no posarem condicionants previs. El nostre equip és molt vàlid i tenen ganes de fer la feina, i això no sé si ho pot dir tothom. De la meva candidatura m’han arribat molts comentaris, que si no tenen experiència, que si no els coneix ningú. Tenen moltes ganes de treballar.- Almenys un agent ha d’entrar al cos de policia. Cal també revisar l’organització del servei, perquè la llei prohibeix les patrulles d’un agent per les nits, i això no ho estem complint. Els Mossos d’Esquadra diuen que a Balaguer necessitem una Guàrdia Urbana més forta. També caldria analitzar els punts conflictius de la ciutat i posar-hi més recursos. D’altra banda, s’ha de tornar a cuidar Protecció Civil, que en els darrers anys ha estat molt descuidada.- Proposem una deixalleria mòbil i una millor organització dels equips de neteja. Potser no estem arribant a tot arreu, i no dic que treballin malament. Intueixo que manca organització a la Paeria i que hi ha treballadors que no saben a qui rendir comptes. Tinc la sensació de desordre. D’altra banda, també cal posar l’ull en l’incivisme d’alguns, que existeix.- És l’únic projecte del Pla de Barris que va quedar pendent. Seria la solució per permeabilitzar la zona.- Primer caldria demanar novament el Pla de Barris.- Desconec l’import ara mateix, però això s’hauria de pagar amb el concurs d’altres administracions. Cal que anem a tocar altres portes. En aquest sentit, també opinió que l’actual govern de Balaguer ha fet poc aquesta tasca. Amb el tema de les infraestructures és evident que s’ha fet poca feina. Encara tenim damunt la taula l’estudi de tres carrils de la nova autovia.- Nosaltres vam acabar de governar el 2011. I abans, doncs vam aconseguir pressupostos per acabar el Teatre Municipal.- Sap què hem fet des de l’oposició?- Ara hem aconseguit una partida pressupostària per a que es reprenguin les obres d’aquesta autovia, que fa més de vint anys que no es fa res. És un primer pas que té l’horitzó de ser plurianual.- Ens hem passat d’inversió en alguns departaments i n’hem deixat de banda alguns altres. Hi ha hagut molts diners que s’han destinat a Cultura, que tot sigui dit, ha estat una àrea que ha fet molt bona feina. Hem felicitat el Paer Arnau Torrente.- Evidentment que no. Però hem vist modificacions de crèdit que sortien de Promoció Econòmica per anar a Cultura.- Al revés. Si no s’ha fet inversió! Hem estat el banc de la Generalitat, que ha de posar diners per a obres i no els està posant. Quina inversió ha fet aquest executiu?- Potser aquell dia va ser conscient que calia diàleg i consens. No volíem que el Secà es quedés sense una pista, i per aquest motiu vam tombar aquella proposta.- S’hauria de mirar. Volem tenir visió àmplia i saber quines possibilitats tenim. No acollim universitat per a gent gran? Doncs també podem explorar la implantació d’un grau de la UdL, la Rovira i Virgili, la Universitat de Girona... podria ser aquest un estímul per generar oportunitats.- No té per què. A part, aquest és un tema que no depèn de mi perquè soc senador per designació del Parlament de Catalunya.- Sí. Tinc molts companys al Senat que són regidors i alcaldes, i crec que no és una qüestió que els hi vagi en contra. Al contrari. Aguilà va ser senador i alcalde durant molts anys. A tot arreu has de tenir equip, i allà on no hi siguis has de procurar tenir gent que et faci la feina.- Vaig al Senat un dia i a l’endemà ja torno a ser a Balaguer.- Sí, però no és impossible fer-ho. Per telèfon, signant coses per l’ordinador, estant al ple pots preparar coses... ara mateix estic treballant de senadora i regidora.- És veritat- Aquesta pregunta també li ha fet als candidats homes?- Caldrà veure què fan els altres candidats amb les seves feines i no només jo per intentar dir que no seré capaç de fer dues feines.- Quan parlo d’equip, també em refereixo a tenir-lo a casa. En aquest sentit destaco la tasca del meu marit i, sobretot, de la meva mare.- Quan va perdre l’alcaldia va necessitar temps. Van ser anys durs per ell. El valoro i crec que ara s’ha tornat a endollar en política. És molt important tenir-lo al costat, i per aquesta raó soc l’enveja del partit. Jo intento tenir autonomia perquè soc la candidata. Aguilà és un actiu. Li diem que no s’enfadi tant i que miri les coses en positiu.