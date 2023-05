Les reserves d'aigua de la CHE ja es troben per sota del 50% de la capacitat total

Lesembassada al conjunt de la(CHE) ja es troben, en concret al 49% amb un total de 3.886 hectòmetres cúbics embassats. L'any passat per les mateixes dates s'arribava als 6.069 hectòmetres cúbics, el. En roda de premsa dijous passat, la presenta de l'organisme,, ja va avançar que a finals de mes, la meitat de la conca es trobaria en estat d'emergència. Des de finals d'abril la situació ha empitjorat per la falta de precipitacions i també perquè no hi ha hagut desgel ja que a l'hivern ha nevat molt poc.Segons l'informe setmanal que facilita la CHE sobre l'estat de la conca, l'energia hidràulica potencial és de, el que representa un 41% de la capacitat màxima de la conca.Lesque a la demarcació de Lleida han caigut principalment a les comarques del Pirineu, han fet augmentar el volum dels principals embassaments de la CHE a Catalunya però. És el cas de l'embassament de, que ha guanyat 2,32 hectòmetres i ara arriba als 29,3 dels 403,6 que té en total. Aigües amunt, l'embassament d'ha augmentat menys, només 0,78 hectòmetres que li permeten arribar als 41 hectòmetres dels 84,3 que té.