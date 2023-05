Detenen a Lleida un home que va intentar matar un company de feina a Pamplona

Lahaun home acusat d'en una obra aal setembre de l'any passat. Després d'una discussió, l'agressor hauria amenaçat i dit a la víctima que el volia matar i llavors s'hauria tret unade grans dimensions per dirigir-se cap a ell amb força.Segons la policia, lai fugir ràpidament del lloc, gràcies també a l'ajuda d'un altre company de feina que hauria retingut i calmat a l'agressor. Càmeres de seguretat del lloc van enregistrar els fets que van ser denunciats a Palma, lloc del domicili habitual de la víctima, que va anar-hi per por a què l'agressor intentés tornar-lo a atacar.La policia espanyola ha pogut fer la detenció després de diverses gestions a través de la col·laboració de diferents comissaries de l'Estat. Van aconseguir ubicar a l'agressor a Lleida ciutat, on actualment estava treballant. Després de ser detingut, acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi, l'home ha estat posat a disposició judicial.