L'alcalde de Lleida i candidat d'ERC,, ha cridat a la mobilització del vot per a la seva candidatura per superar l'esperit "de clientelisme" que, al seu parer, representa el PSC a la ciutat.En el míting central de campanya que que s'ha fet aquest dilluns al vespre al, Pueyo ha recordat que "el 2019 els ciutadans van dir prou a les decisions preses en el reservat d'un restaurant, a un PSC que va treure importància a la violència física patida pels ciutadans l'1-O, va dir prou al 155, a la complicitat dels socialistes que va permetre l'espoli del Museu de Lleida". En aquesta línia, el polític lleidatà ha apuntat que "després del 28-M tornaran a unir-se".En aquesta tessitura, la número dos de la llista,, ha fet servir un eslògan antic dels socialistes per instar al vot: "Si vosaltres no hi aneu, ells tornen". Freixanet ha cridat a "omplir les urnes de groc" i ha reivindicat les polítiques republicanes "que no canvien de nom ni d'estratègia".El president d'ERC,, ha acusat el PSC de posar en risc el futur de Ponent negant a aquest territori la modernització del reg i del ferrocarril. Hi han participat també la secretària general adjunta d'ERC,; la Consellera d'Acció Exterior i UE,