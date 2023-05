Guifré Ricart: «El nostre projecte és només per Balaguer. No som ni d’esquerres ni de dretes»

S’equivoca qui cregui que vaig marxar del partit per una qüestió de personalismes. No tinc cap avarícia de lideratge

Guifré Ricart i Real (Balaguer, 1986) s’estrena a les eleccions municipals com a primer candidat d’una plataforma també novella, Treballem per Balaguer. Lidera el projecte municipalista després de partir peres amb Junts per Catalunya, formació de la qual va ser regidor a la Paeria i amb qui ha acabat decebut i, pel que s’intueix, força enemistat.Ricart assegura que el seu projecte és el del canvi a la governança d’ERC, un partit amb qui podria pactar després del 28M però que també podria fer fora de l’executiu amb acords amb altres formacions. El candidat no es compromet a respectar la llista més votada i apunta que caldrà encaixar projectes.- De Balaguer. Dels projectes de futur per la ciutat.- Perquè hi ha una manca de projecte visible en molts àmbits. D’altra banda, crec que fa quatre anys hi va haver un vot cap a l’actual alcalde perquè molts votants no van voler fer confiança a l’alternativa de Josep Maria Roigé. Tinc la sensació que en aquells comicis molta gent va fer un equilibri entre el vot a Carles Puigdemont a Europa i el vot a ERC a les municipals. Ara l’escenari ha canviat.- Just feia pocs anys que havia tornat a la ciutat després dels estudis a Barcelona, i Josep Maria Roigé em va donar l’oportunitat. Vaig créixer molt com a persona i també en l’aspecte polític.- Vam fer una bona feina tot i que el context econòmic era molt complicat. Vam tenir una governabilitat molt condicionada i controlada a nivell financer. No va ser fàcil.- Sí. Hi tinc una relació cordial.- Ni amb ell ni amb cap exalcalde. Només alguna vegada amb Miquel Aguilà, ara que torna a estar en campanya.- Al nostre projecte tothom hi és benvingut.- Tenim interpretacions diferents de què vol dir estendre la mà. Em va trucar dues vegades per dir-me que l’havien escollit a ella.- Que ja parlaríem a l’assemblea del partit. Ningú no em va trucar per dir-me que l’elecció ja estava feta, i encara avui no sé els motius d’aquella decisió. S’equivoca qui cregui que vaig marxar del partit per una qüestió de personalismes.- Per principis i ideals. Creia que era el moment de fer pinya amb els afiliats, tot i que només eren dotze. Van fer tot el contrari, i per això vaig plegar. Miri, dormo tranquil cada dia jo.- Doncs potser sí. Jo no tinc cap avarícia de lideratge. Sempre he anat als llocs on m’han demanat. Compte, això no vol dir que no em vegi preparat per encapçalar el projecte actual de Treballem per Balaguer.- Decebut, diria. No guardo rencor a ningú.- Pregunti-li a ella.- Pregunti-li a ella.- Com a formació mantenim bones relacions amb totes les candidatures.- Decidirem quan sapiguem els resultats. Amb el PSC hi tenim bones relacions com amb la resta de partits.- La llista més votada és la que ha de tenir prioritat per tenir l’alcaldia. El sistema, però, permet altres fórmules. Molts cops passa que guanya un partit i en governen uns altres.- Ens comprometem a escoltar-la en primera opció i a valorar si coincidim en projectes.- Buscarem les opcions i ho intentarem. Volem ser-hi, però no a qualsevol preu- Veurem els projectes després de les eleccions.- No som ni d’esquerres ni de dretes. No ens situem en aquest eix. El nostre projecte està pensat per Balaguer, i serem allí on hi hagi projectes interessants per la ciutat.- A la nostra llista hi ha gent de dretes i també d’esquerres. La plataforma no està definida en aquest aspecte.- Jo personalment ho sóc, i ningú pot negar-ho. Ara bé, a la llista també hi ha gent que no ho és. No ens definim en aquest aspecte tampoc.- Es refereix a les paraules de la candidata de Junts. Vam tancar un acord amb Pacte Local, però no tenim vinculacions amb el PDECat més enllà dels drets electorals, que ens ajuden a donar visibilitat al nostre projecte. A partir del dia 29 de maig no tindrem vincles amb cap formació política.- Tenim diverses idees: maquinària amb discos de vapor per desincrustar la brutícia, campanyes per mantenir la ciutat neta, càmeres de vigilància per controlar l’incivisme, augmentar les multes per als reincidents.- Hem d’aconseguir trobar fórmules de control. Plantegem identificar els propietaris dels gossos que deixen els excrements a la via pública mitjançant l’ADN de l’animal. A la Seu d’Urgell ha funcionat molt bé aquesta praxis. A Mollerussa, per exemple, han posat 90 càmeres de vigilància i han reduït l’incivisme un 70%.- Ho estudiarem.- Creiem que hi ha inseguretat. Hem parlat amb els responsables de l’oci nocturn, amb pares que estan preocupats per la delinqüència, hem vist notícies de baralles, apunyalaments…- Creiem que hi ha problemes greus en aquesta qüestió i nosaltres volem complir la llei pel que fa als agents. Ens toca un policia per cada mil habitants, i ara no ho complim. També canviarem els torns de policies per evitar que hi hagi pocs efectius en algunes franges horàries.- Ho estudiarem.- El de la gestió dels residus, per exemple. La gent que recicla bé no té per què pagar el mateix que la gent que no ho fa. Podríem arribar a pensar en baixar l’IBI a les persones amb rendes baixes. Si es fa un bon control dels diners es poden estudiar baixades de taxes.- En certes àrees s’ha gastat sense control.- S’han invertit diners en coses que no han tingut repercussió.- El festival “Llavors” és un cas. S’hi van dedicar entre 30.000 i 40.000 euros. D’altra banda, si nosaltres governem ens baixarem el sou un 20%, que son 44.000 euros anuals.- Al 90% sí.- Ja ho veurà (riu). Sabem quina persona serà, però no volem avançar les coses perquè l’executiu dependrà dels resultats i dels pactes.- Apostem per crear una taula de comerç que marqui els eixos d’activitats i dinamitzacions. Aprovarem una partida de 60.000 euros per tirar endavant promocions, i algunes d’elles estaran vinculades a l’esport i al turisme.- Hem de crear un pla director amb comerciants, arquitectes, enginyers… s’han de fixar unes directrius que estiguin consensuades per tots els partits.- Ajudar el comerç. Crear una borsa de locals comercials que es puguin oferir a un cost simbòlic a les empreses que vulguin instal·lar-se al Centre Històric. També proposem fer una cosa similar amb l’habitatge: que la gent jove tingui opció a pisos a cost molt barat amb la condició que els rehabilitin i que s’hi quedin a viure com a primera vivenda. També volem obrir el museu de la xocolata de Lluís Muixí.- Seria un punt d’atracció per a la zona. Figures del mestre Muixí, que aquí a la ciutat en té moltes.- Molt poc, és cert. En temes de ciutat no hem notat que ens tingués en compte, i només hem fet reunions puntuals per qüestions complexes.passat.I vam ser molt criticats.- Vam intentar millorar el pressupost amb tres temes: la nova piscina, la pista d’atletisme i la partida del comerç. ERC s’hi va avenir i vam avalar els comptes.- Abstenció.- Ens van donar molt poc temps per estudiar-los. Amb tres dies no ens va donar marge per presentar propostes. De totes maneres, jo li vaig dir al Paer en cap que els portés a aprovació del ple, perquè crec que la ciutat ha de tenir pressupostos. El nou govern podrà plantejar modificacions al pressupost.- Hi ha àrees que aproves i d’altres que no. A Cultura l’aprovem i li hem dit al Paer Arnau Torrente. Ha aconseguir repensar l’àrea i ha remogut aquesta cartera en positiu.- Esports. Ha tingut poca direcció política tot i que els tècnics de la Paeria en aquesta àrea son molt bons.- No. Tenim una altra persona per això. Sí que li dic que com a Paer en cap em plantejaria atorgar-me les competències d’Urbanisme, perquè és una àrea vinculada al projecte de ciutat i molt lligada a alcaldia.- És un gran aparador per a la nostra ciutat i hem d’ajudar a fer-la créixer. La Paeria no ha d’organitzar aquesta festa, però sí ha de crear sinergies amb els que estan al capdavant i treballar per fer-la créixer.