Junts promet municipalitzar la Transsegre i obrir una Oficina d'Atenció al Ciutadà

ha donat a conèixer els compromisos electorals de la candidatura encapçalada per, que s'erigeix com a "davant la manca de projecte" de l'actual govern de la capital de la Noguera. Trilla ha explicat elsacompanyada de l'exsecretari general de Junts,, i entre els quals destaquen obrir unaa peu de carrer, ampliar iper impulsar-la i assegurar-ne la continuïtat, entre altres propostes per millorar la qualitat de vida de Balaguer.Trilla ha explicat que aquestes eleccions són molt importants pel futur de Balaguer i pel futur dels nostres fills: "Amb una ciutat que cuidi les persones, que generi oportunitats i sigui capital, aconseguirem que els nostres fills vulguin continuar vivint a Balaguer i puguin desenvolupar-hi el seu projecte de vida", ha dit. Per la seva banda, Sànchez ha explicat que "i treballant per Balaguer també es treballa per Catalunya".Un dels principals objectius de la candidatura és que Balaguer torni a exercir la capitalitat que ha perdut en aquests darrers anys. Per això, Junts proposa una ciutat esportiva amb l'agrupació en una mateixa zona de la pista d'atletisme, pavellons esportius, piscines de competició i lúdiques i camp de futbol auxiliar.Amb aquest mateix objectiu Trilla també es compromet a dignificar les entrades de Balaguer: el carrer Urgell, les entrades de la variant, la carretera de Camarasa, la carretera d'Àger i les rotondes del secà, i a fer un pla de neteja i manteniment i intensificarem la recollida de brossa.