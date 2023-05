Postius avisa que el 28‑M està en joc el Pla de l’Estació i el nou polígon

La candidatura deha reunit aquest divendres unes 400 persones del món econòmic i empresarial de la ciutat en un dinar que ha servit per explicar el programa amb què es presenta a les eleccions municipals del proper 28 de maig. El candidat a Paer en Cap,, ha estat acompanyat de l’expresident de la Generalitat,i de l'exconseller d'Economia,, i ha exposat les seves propostes al públic que ha omplert la sala multifuncional de laPostius ha explicat que "dels resultats de les properes eleccions del 28 de maig en depèn la sort de molts projectes transformadors per la nostra ciutat com són el, el centre comercial delo laamb un pressupost de fins a 44 milions d'euros".El candidat ha explicat que fa quatre anys, en un dinar d'empresaris i del sector econòmic com el d'avui, va prometre "". En aquest sentit, ha manifestat que "em satisfà immensament haver complert amb la paraula donada. Després de quatre anys podem dir que Lleida ha començat a caminar i ha posat les bases per aquesta industrialització amb el, Torreblanca-Quatre Pilans, les millores del Polígon del Segre i també el Polígon de Torre Solé amb més de 35 hectàrees ja comercialitzades".Mas, per la seva banda, ha encoratjat el candidat lleidatà "a seguir treballant per poder liderar el govern de la Paeria amb l'aval de la bona feina feta, dels projectes endegats". De Postius ha destacat "el tarannà, l'esperit i les millors idees per fer evolucionar la ciutat de Lleida".