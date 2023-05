El PSC tensa la campanya contra Jordi Ignasi Vidal: «És un inepte»

L'exalcalde de Balaguer,, porta dies fent campanya pel PSC amb l'objectiu de convertiren la nova Paera en cap de la ciutat. Al socialista mai se l'havia vist tan implicat amb la seva formació d'ençà que va perdre l'alcaldia el 2011, i no li cauen els anells per repartir publicitat i enviar missatges electorals per les xarxes.Aquest divendres, l's'ha animat a difondre un text en el qual remarca que ERC és "" en aquests comicis i "molt especialment a Balaguer". En aquesta línia, Aguilà ha reblat la seva nota insultant i desqualificant l'actual Paer en cap,, a qui ha titllat d'"inepte". Pel socialista, l'alcalde de Balaguer és també "moltes altres coses", però aquest misteri no l'ha revelat, de moment.