Aragonès crida al vot republicà per evitar una pinça post-electoral de Junts i PSC

El president de la Generalitat de Catalunya,, ha cridat al vot republicà per evitar una pinça postelectoral entre PSC i Junts. En una visita per laacompanyat del candidat i Paer en cap,, el president ha assegurat que la millor garantia per fermar alcaldies d'ERC és el vot per a la seva formació.Aragonès s'ha passejat per diversos carrers de la capital de la Noguera abans de visitar la ciutat de Lleida, on ha presentat el programa de transició ecològica i mobilitat al costat del Paer en cap lleidatà,, i la tinent d'alcaldia. A Balaguer, el president ha saludat històrics militants republicans comi, també, un dels candidats de Junts a la ciutat. A preguntes dels periodistes, Aragonès ha explicat que continuen els estudis pel projecte de l'autovia C-13 entre Térmens i Balaguer i ha posat en valor l'de la ciutat, una de les propostes més destacades d'ERC al municipi.La formació que lidera Vidal defensa també la tramviarització del tren per a integrar-lo a la zona urbana, desenvolupar el sector d’INPACSA i també la redacció del nou(POUM).