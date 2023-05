Postius anuncia un pla de xoc per posar les instal·lacions esportives al dia en cinc anys

El candidat a Paer en Cap,, ha proposat aquest dijous un pla de xoc per"que fa anys que s'han deixat degradar".Eldels equipaments municipals no preveu millores i inversions i només disposa de recursos per abordar les necessitats del dia a dia. El proper contracte d'instal·lacions municipals preveurà "inversions concretes pels equipaments esportius, els pavellons, els camps de futbol i qualsevol espai on es practica algun tipus d'esport".En aquest sentit, Postius ha explicat que per ordenar pera fer i especialment, per panificar aquelles actuacions que han de ser prioritàries "farem una auditoria a totes les instal·lacions esportives municipals per conèixer l'estat real de les instal·lacions que requereixin canvis o reformes a curt i mitjà termini".Per això, aquesta auditoria haurà dede "la millora dels accessos per persones amb mobilitat reduïda, la millora d'eficiència i estalvi energètic i també la millora de la il·luminació, però el que és més important, la climatització de les instal·lacions, especialment dels pavellons que no es troben actualment climatitzats ni tampoc amb mesures d'eficiència energètica".I tot això ho volem fer de la mà de les entitats i associacions i de tots aquells clubs que treballen cada dia per"impulsarem la taula assessora de l'esport perquè entenem que ha de ser l'òrgan que ens ajudi a planificar quines han de ser les actuacions que s'han de desenvolupar a nivell de ciutat a curt, mig i llarg termini", ha explicat Postius.